Novara al via i lavori sul cavalcavia Porta Milano | viale Manzoni chiuso in parte

A Novara, i lavori sul cavalcavia Porta Milano sono iniziati a causa di interventi di manutenzione programmata. Per questa ragione, da domani e per quattro fine settimana, viale Manzoni resterà parzialmente chiuso al traffico. La chiusura si rende necessaria per permettere l’installazione di nuove strutture di sicurezza e migliorare la stabilità del ponte. Gli automobilisti dovranno trovare percorsi alternativi, con indicazioni che saranno posizionate lungo le strade principali della zona. La pianificazione mira a ridurre i disagi, anche se il traffico potrebbe rallentare notevolmente.

Da domani, per quattro fine settimana, viale Manzoni sarà chiuso per i lavori sul cavalcavia Porta Milano. I lavori di messa in sicurezza e consolidamento del cavalcavia partiranno infatti sabato 21 febbraio e si concluderanno, meteo permettendo, il 31 marzo. A partire da sabato 21 febbraio, ogni sabato e domenica fino al 29 marzo, dalle ore 7 di sabato alle ore 21 di domenica, sarà prevista la chiusura totale di viale Manzoni per consentire le fasi di lavorazione. Dal lunedì al venerdì, invece, per le prime tre settimane, la circolazione sarà modificata con senso unico alternato di marcia regolato da semaforo temporaneo di cantiere e da movieri.🔗 Leggi su Novaratoday.it

