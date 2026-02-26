Avellino divieto di sosta in strada residenziale | pochi controlli e disagi per i residenti

Ad Avellino, un divieto di sosta in una strada residenziale ha causato disagi ai residenti a causa della scarsa presenza di controlli. La decisione, presa per motivi di sicurezza, sta creando problemi di parcheggio e congestione. La situazione si scontra con le aspettative di chi vive nella zona, che si trova ora a dover affrontare difficoltà quotidiane.

Ad Avellino un divieto di sosta istituito in via San Francesco Saverio, una strada residenziale — motivato, secondo quanto riferito dai residenti, dalla ristrettezza della carreggiata — sta producendo effetti opposti rispetto a quelli attesi.La segnalazione riguarda una zona urbana dove, dopo le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Maltempo ad Ardea, strada allagata in via Bolsena: disagi per i residentiArdea, 7 gennaio 2026 – Le forti piogge cadute nelle ultime ore su Ardea hanno provocato l’allagamento di via Bolsena, creando disagi ai residenti... Leggi anche: Caos e disagi per il 'terminal che non c'è': autobus costretti alla sosta in strada Discussioni sull' argomento Avellino, furto di auto, rapina e lesioni ad un’ anziana: condannato a sette anni; Truffe online, l’allarme della Polizia Postale di Avellino: Attenzione ai profili aperti e attivate la verifica in due passaggi; Dolce Avellino – Golosità in Strada 2026: il gusto italiano protagonista nel cuore di Avellino; Forino, fermata con 10mila euro falsi. Nei guai una 56enne. Divieti di sosta: cinquanta contravvenzioniTERNI Ben 50 contravvenzioni, tutte per divieto di sosta, nei controlli delle forze dell’ordine disposti dal questore Michele Abenante, nella zona della movida. Nella serata di sabato scorso ... lanazione.it Arriva la conferma del divieto di trasferta per i tifosi di Castellammare in vista del derby contro l'Avellino in programma, sabato alle 19.30, presso lo stadio Partenio Lombardi di Avellino. I tifosi gialloblu sono stati colpiti da un duro provvedimento per via dei gra facebook