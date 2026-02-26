I lavori stradali fanno emergere una pericolosa infiltrazione sotto l' asfalto | scatta la chiusura urgente

Durante i lavori di manutenzione in via Ionio, si è scoperto un problema sotto l’asfalto che ha reso necessario chiudere temporaneamente la strada. La scoperta riguarda un ampio sifonamento tra via Mar Tirreno e via Romea, che ha evidenziato una situazione di pericolo per la circolazione e ha richiesto interventi immediati. La chiusura rimarrà fino a quando verranno completate le verifiche e i lavori di messa in sicurezza.

L'Amministrazione Comunale di Bellaria segnala che, nel contesto dei lavori di routine per la manutenzione e la pulizia delle caditoie in via Ionio, è emerso tra via Mar Tirreno e via Romea un ampio sifonamento che interessa il livello sottostante al manto stradale: tale da imporre la chiusura.