Bollate domani i lavori per la voragine in via Piave rischio chiusura della strada verso la Tangenziale Nord

A Bollate, la voragine che si è aperta questa mattina in via Piave ha causato l’interruzione temporanea del traffico. Per rimediare al danno, domani, giovedì 19 febbraio, partiranno i lavori di riparazione nel tratto interessato. La strada sarà chiusa al traffico e l’accesso alla Tangenziale Nord potrebbe essere compromesso. Gli operai utilizzeranno macchinari pesanti per stabilizzare il terreno e prevenire ulteriori crolli. La via rimarrà chiusa fino al completamento delle operazioni.

