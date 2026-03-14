Piazza Travaglio l' area chiude per i lavori di riqualificazione | come cambia la viabilità

In piazza Travaglio a Ferrara si stanno svolgendo lavori di riqualificazione che coinvolgono l’intera area. Le operazioni prevedono modifiche alla viabilità per facilitare i lavori e migliorare lo spazio pubblico. La zona sarà temporaneamente chiusa al traffico mentre si procede con le modifiche, e si prevede che l’intervento cambierà l’aspetto e la fruibilità dell’area nel centro storico.

In piazza Travaglio, si apprestano a entrare nel vivo gli interventi di riqualificazione destinati trasformare il volto di questa porzione del centro storico di Ferrara, per renderla un luogo di socialità, verde e accogliente. Da lunedì 16 la piazza sarà interamente chiusa al transito per consentire l'avvio dei lavori, mentre sono in fase di completamento gli interventi in via Donatori di Sangue e in via Kennedy che consentiranno la circuitazione dei veicoli in tutte le vie adiacenti la piazza. Via Donatori di Sangue: revoca della viabilità attualmente vigente e istituzione del senso unico di circolazione con direzione da via Bologna verso via Kennedy; divieto di fermata ambo i lati della carreggiata stradale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Leggi anche: Piazza Travaglio, ci siamo: dopo le polemiche cominciano i lavori. E cambia la viabilità Lavori di riqualificazione all'ex scuola per l'Europa, come cambia la viabilitàLe deviazioni si rendono necessarie per permettere il posizionamento di una gru edile sulla carreggiata, nel tratto compreso tra piazzale dei Servi e... Contenuti e approfondimenti su Piazza Travaglio Discussioni sull' argomento Piazza Travaglio, l'area chiude per i lavori di riqualificazione: come cambia la viabilità; Piazza Travaglio: al via la riqualificazione 'green' per un nuovo ingresso in città; Atuss, il punto sui i lavori . Da Travaglio ai Bagni Ducali, Ferrara cambia volto e si rinnova; Otto e Mezzo, puntata integrale del 3/3/2026. Piazza Travaglio: al via la riqualificazione 'green' per un nuovo ingresso in cittàIn piazza Travaglio, si apprestano a entrare nel vivo gli interventi di riqualificazione destinati trasformare il volto di questa porzione del centro storico di Ferrara, per renderla un luogo di socia ... cronacacomune.it Report. . Una decina di ultras milanisti ha accerchiato, immobilizzato e colpito a calci e pugni il giornalista Klaus Davi che nel pomeriggio di domenica si trovava in Piazza Axum, tradizionale ritrovo della tifoseria milanista. Lo rende noto il legale del giornalista - facebook.com facebook