Chiesa di Santa Lucia ad Aci Catena al via i lavori di ripristino e miglioramento sismico del campanile

La diocesi di Acireale ha firmato il contratto per iniziare i lavori di riparazione e potenziamento sismico del campanile della chiesa di Santa Lucia ad Aci Catena. I lavori riguardano la struttura colpita dal terremoto del 26 dicembre 2018. L’intervento mira a rafforzare la stabilità dell’edificio danneggiato. La riparazione è stata pianificata per garantire la sicurezza della chiesa e dei fedeli.

L'intervento è finanziato con i fondi del commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto, Salvatore Scalia, e rientra nel programma di messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico del territorio. L’importo complessivo dell’affidamento ammonta a oltre 120mila euro. "Quest'intervento rappresenta un segno concreto di attenzione verso la nostra comunità parrocchiale - afferma il parroco don Gaetano Pulvirenti -. La chiesa di Santa Lucia è un luogo caro ai fedeli e parte della storia religiosa di Aci Catena. Dopo i danni causati dal terremoto del 2018, vedere finalmente avviato il percorso di recupero ci riempie di speranza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Benevento, lavori di restauro per la Chiesa di Santa Sofia al via ad aprileUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Controlli straordinari dei carabinieri ad Aci Sant'Antonio e Aci Catena: una denuncia per allaccio abusivo alla rete idricaProsegue l'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Acireale, che nei giorni scorsi hanno intensificato la... Tutto quello che riguarda Chiesa di Santa Lucia ad Aci Catena al.... Temi più discussi: Via libera ai lavori di miglioramento sismico della chiesa di Santa Lucia e sacrestia a Spoleto; RICOSTRUZIONE POST SISMA / Firmato il contratto: parte il recupero della chiesa di Santa Lucia ad Aci Catena; Spoleto, ricostruzione: quasi 300mila euro per la chiesa di Santa Lucia; Worship di Azione Cattolica a Santa Lucia. Spoleto, ricostruzione: quasi 300mila euro per la chiesa di Santa LuciaLa conferenza permanente ha approvato l’avvio dei lavori di miglioramento sismico della chiesa di Santa Lucia e della sacrestia a Spoleto, per un investimento complessivo di 292mila euro. L’intervento ... umbria24.it Via libera ai lavori post sisma nella chiesa di Santa Lucia. Castelli: Essenziale tutelare questi gioielliAnche la chiesa di Santa Lucia si prepara per tornare a splendere. È infatti arrivato il via libera dalla conferenza permanente ai lavori di miglioramento sismico della chiesa spoletina, inclusa la sa ... corrieredellumbria.it Radio Maria. . LIVECHIESA SANTA MARIA DEI BATTUTI - OSPEDALE CIVILE - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook