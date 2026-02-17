All' Eremo Sant' Anna conclusi i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico
Domenica 15 febbraio, l’Eremo Sant’Anna ha terminato i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico, con la partecipazione del vescovo di Acireale, Antonino Raspanti. Durante l’evento, sono stati presentati i nuovi sistemi di isolamento termico installati nelle sale principali, che promettono di ridurre significativamente i consumi energetici.
Si è svolta domenica 15 febbraio, alla presenza del vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, la cerimonia di conclusione dei lavori di riqualificazione energetica di alcuni ambienti dell’Eremo Sant'Anna. Prima della concelebrazione eucaristica, il vescovo ha impartito la benedizione ai locali ammodernati e alla comunità religiosa residente. Nel suo intervento Raspanti ha dichiarato: "Questo luogo di preghiera desidera essere sempre più casa di raccoglimento per chi cerca Dio e spazio fecondo di vocazioni e di servizio. Grati a quanti hanno reso possibili i lavori, affidiamo al Signore il cammino futuro dell’Eremo, perché continui a rifiorire di vita e bellezza".🔗 Leggi su Cataniatoday.it
