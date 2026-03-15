A Brescia, i lavori su due edifici delle case Aler nel quartiere Campo Fiera inizieranno a giugno. La decisione arriva dopo che circa cento residenti hanno organizzato proteste pubbliche e inviato numerose lettere ad Aler, chiedendo interventi per migliorare le condizioni di vita negli immobili. Le opere sono state annunciate dopo un lungo periodo di richieste e di segnalazioni da parte dei residenti.

Brescia, 15 marzo 2026 – Lavori al via a giugno su due dei fabbricati più problematici delle palazzine di Campo Fiera, dove un centinaio di residenti hanno avviato una protesta pubblica, dopo le tante lettere inviate ad Aler, per chiedere di poter vivere in condizioni dignitose. Dopo l’allarme lanciato col supporto del Consiglio di quartiere di Porta Milano, Aler Brescia-Cremona- Mantova ha fatto sapere che il Comune di Brescia “ha sempre espresso diniego alla realizzazione degli interventi straordinari proposti”. A stretto giro è arrivata la replica dell’assessore comunale alla Casa, Alessandro Cantoni, che ha ricordato come i 16 fabbricati, di proprietà comunale, sono soggetti a vincolo monumentale, perché hanno oltre 70 anni di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, lavori finalmente al via dopo tante proteste alle case Aler del Campo Fiera

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