Lavori di manutenzione alla rete idrica | rubinetti a secco per due ore

Il motivo dei lavori di manutenzione alla rete idrica ha causato la temporanea mancanza d’acqua ai rubinetti di alcune abitazioni. Hera ha annunciato che mercoledì 18 febbraio, tra le 09.30 e le 11.30, eseguirà interventi a Brisighella, in via Metelli 3, per migliorare il sistema di distribuzione. Durante questa fascia oraria, gli utenti dovranno fare a meno dell’acqua in casa.

Successivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua Hera informa che mercoledì 18 febbraio interverrà dalle 09.30 alle 11.30 a Brisighella in via Metelli 3 per l’efficientamento della rete idrica. L’intervento di chiusura acqua coinvolgerà l’intero comune di Brisighella. Successivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Nuova rete idrica. Maxi lavori. Rubinetti a secco A Bientina sono iniziati lavori di rinnovamento dell’acquedotto nel centro storico. Lavori di manutenzione idrica, rubinetti a secco nel territorio di Pellaro: ecco quando Si informa che nel territorio di Pellaro, nella zona sud di Reggio Calabria, si svolgeranno lavori di manutenzione idrica il venerdì 9 gennaio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Via Vittorio Emanuele a Buccinasco, al via lavori di riqualificazione di piazza e parcheggio; Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Muson di collegamento tra via Refosso Vallone e via Scortegaretta; Dal verde alla manutenzione ordinaria, il punto sui lavori; Manutenzioni, Biancani e Della Dora annunciano: Partono gli interventi di rifacimento del porfido nel centro storico: si inizia il 16 febbraio con il Ponte Vecchio. Al via i lavori di riqualificazione alla Penna AltaUn intervento mirato alla riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi nel tratto interno che rappresenta il principale accesso carrabile al borgo storico ... msn.com Radda in Chianti, lavori di manutenzione alla rete idrica di AdFI lavori di manutenzione alla rete idrica di AdF mercoledì 18 febbraio dalle 13 alle 17 in viale XI Febbraio a Radda in Chianti ... sienafree.it #SS2 #Cassia #Acquapendente #lavori di manutenzione dal km 131+200 al km 131+600 dal #16febbraio al #23febbraio dalle 8:00 alle 17:00 attivo senso unico alternato tinyurl.com/mr2ye32r @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Strada Vicinale di Panieretta: lavori di manutenzione straordinaria dal 16 febbraio al 15 maggio 2026 A partire da lunedì 16 febbraio 2026 e fino al 15 maggio 2026 (salvo eventuale termine anticipato dei lavori), saranno effettuati interventi di manu - facebook.com facebook