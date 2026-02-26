Lavori alla rete idrica rubinetti a secco per 32 ore Ecco le strade interessate

Da casertanews.it 26 feb 2026

Per circa 32 ore, alcune vie di Maddaloni resteranno senza acqua a causa di interventi necessari sulla rete idrica. Le operazioni, di natura urgente, coinvolgeranno diverse arterie cittadine e comporteranno interruzioni temporanee nel servizio, con l’obiettivo di garantire un miglioramento nelle forniture future. La situazione richiederà pazienza da parte dei residenti e attenzione alle comunicazioni ufficiali.

Diverse strade di Maddaloni resteranno senz'acqua a causa di lavori, urgenti e indifferibili, sulle condotte. I disagi dalle 15 di oggi fino all'ultimazione dei lavori, prevista per le 23 di domani, venerdì 27 febbraio. Le strade interessate dalla sospensione idrica sono: Via Dell’Oliveto (a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

