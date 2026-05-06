In una zona della provincia di Bergamo, tra Calcio, Covo, Cividate e Cortenuova, alcuni lavoratori in bicicletta indossano pettorine catarifrangenti al posto di ricevere multe per infrazioni al codice della strada. La scelta si inserisce nel contesto di un’area caratterizzata da un forte sviluppo della logistica, con numerosi capannoni industriali. La presenza di queste pettorine ha attirato l’attenzione delle autorità e delle persone che transitano nella zona.

Pettorine catarifrangenti al posto di multe per infrazioni al codice della strada. Accade nel quadrilatero Calcio-Covo-Cividate-Cortenuova della Bassa orientale, territorio bergamasco dove è esploso il boom della logistica, con numerosi capannoni. Molti lavoratori sono privi della patente di guida e ogni giorno, in sella a bici elettriche o a esili monopattini, sfidano il traffico pesante che sulle strade provinciali si è intensificato all’inverosimile: il flusso di camion è l’effetto più evidente dello sbarco degli hub. I ragazzi delle logistiche che si muovo su due ruote rischiano molto, perché percorrono carreggiate trafficate dove i mezzi viaggiano ad alta velocità e spesso vanno o tornano dal lavoro senza luci né giubbotti catarifrangenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoratori in bici sulle provinciali: "Con pettorine"

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