Cantieri in arrivo sulle Strade Provinciali | modifiche alla viabilità

La Provincia di Verona ha annunciato interventi di lavori su diverse Strade Provinciali in vari comuni della zona. Per consentire l’esecuzione delle operazioni di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture, sono stati emanati provvedimenti che prevedono modifiche temporanee alla viabilità. Le nuove disposizioni sono state comunicate ai cittadini e alle forze dell’ordine per garantire la regolare circolazione durante il periodo dei cantieri.

La Provincia introduce sensi unici alternati e limiti di velocità per consentire lavori di manutenzione e realizzazione di nuove infrastrutture La Provincia di Verona ha emesso una serie di provvedimenti per regolare la circolazione stradale in diversi comuni del territorio, al fine di permettere lo svolgimento di lavori infrastrutturali e di manutenzione. Nel territorio del Comune di Verona, a Montorio, un tratto della Strada Provinciale 35 “delle Mire” sarà interessato da un senso unico alternato. Questa limitazione, necessaria per la messa in sicurezza di un percorso ciclopedonale in Via Colonnello Alberto Andreani, resterà in vigore dal 13 al 30 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18, con l'esclusione dei giorni festivi e prefestivi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Lavori in Transpolesana e sulle strade della provincia: le modifiche alla viabilitàDalla prossima settimana, lungo la strada statale 434, prenderanno il via una serie di interventi di manutenzione della segnaletica stradale.

Cantieri sulle strade della provincia di Verona: i provvedimenti per la viabilitàSono numerose le strade veronesi interessate in questi giorni da cantieri stradali.

Temi più discussi: Provincia di Torino, cantieri in arrivo: ecco le strade chiuse e le deviazioni; Viabilità nel Fiorentino e nel Mugello, tutti i cantieri e le limitazioni sulle strade provinciali fino a giugno 2026; Manutenzione e lavori. Nuove code sulla Statale; Cantieri stradali nel Veronese: chiusure notturne in arrivo sulla Transpolesana.

Provinciali, cantieri in arrivo. Maxi-piano di riqualificazione per San Carlo e Stradelli GuelfiCi sono anche varie strade imolesi nel pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni avviato all’inizio di questa settimana sulle arterie provinciali. Previsto un investimento ... ilrestodelcarlino.it

Cantieri stradali in A4 e sulle provinciali: le modifiche alla viabilitàInterventi pronti a partire tra Verona Sud e Verona Este, tra l’Interconnessione A4-A22 e il casello di Verona Sud e nei Comuni Zevio e Tregnago ... veronasera.it

La corsa anche a 140 km/h su strade provinciali e affollate di auto e passanti. Finché la corsa non finisce con un incidente da cui un 39enne sopravvive: e tenta ancora di scappare facebook

Strade provinciali allagate: intervento nella notte, disagi anche questa mattina - x.com