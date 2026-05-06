Ezequiel Lavezzi, ex calciatore di 41 anni, ha raccontato di essere stato inseguito dalla polizia a Napoli per aver attraversato un semaforo rosso. Secondo la sua versione, poi la polizia lo avrebbe scortato fino a casa utilizzando la sirena. L’ex attaccante ha condiviso questa esperienza durante un podcast, descrivendo i dettagli dell’episodio senza fornire ulteriori commenti.

Ezequiel Lavezzi ha 41 anni e un sorriso che gli è rimasto addosso dai tempi di Napoli. Al podcast argentino Olga, il Pocho ha raccontato i cinque anni azzurri — dal 2007 al 2012 — con la tenerezza di chi ricorda un amore enorme e la sincerità di chi ammette che quell’amore, a un certo punto, toglieva l’aria. Lavezzi a Napoli ha vissuto qualcosa che non ha più ritrovato in nessun altro posto del mondo, nemmeno al PSG, nemmeno in Cina, nemmeno nella sua Rosario. Ma l’ha vissuto a un prezzo che solo chi è stato dentro quel gorgo può capire. Lavezzi e Napoli: «La gente impazziva, mi avevano adottato come un napoletano». Le parole del Pocho sono...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lavezzi e il semaforo rosso a Napoli: “La polizia mi inseguì, poi mi scortò a casa con la sirena”

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