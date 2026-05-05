Lavezzi | A Napoli passai col rosso mi inseguì la polizia Poi lo accompagnarono a sirene spiegate

L'ex calciatore ha ricordato un episodio avvenuto durante il suo soggiorno a Napoli, raccontando di aver passato col semaforo rosso e di essere stato inseguito dalla polizia. Successivamente, è stato accompagnato con sirene spiegate. Ha anche riferito di aver detto a suo figlio, mentre erano in auto, se voleva passare col rosso davanti alla polizia.