Lavezzi | A Napoli passai col rosso mi inseguì la polizia Poi lo accompagnarono a sirene spiegate
L'ex calciatore ha ricordato un episodio avvenuto durante il suo soggiorno a Napoli, raccontando di aver passato col semaforo rosso e di essere stato inseguito dalla polizia. Successivamente, è stato accompagnato con sirene spiegate. Ha anche riferito di aver detto a suo figlio, mentre erano in auto, se voleva passare col rosso davanti alla polizia.
Ezequiel Lavezzi racconta l'amore soffocante di Napoli e cosa accadde quando disse a suo figlio in macchina con lui: "Vuoi che passiamo col rosso davanti alla polizia?".🔗 Leggi su Fanpage.it
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