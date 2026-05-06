Durante gli Internazionali di tennis, Lavazza ha rafforzato il suo legame con il giocatore Sinner attraverso diverse iniziative. Sono state organizzate attività interattive nel Village dell’evento, coinvolgendo i partecipanti in esperienze dirette legate al marchio. La collaborazione tra Lavazza e Sinner si è sviluppata nel corso dell’evento, creando momenti di interazione tra il pubblico e le iniziative promosse dal marchio durante la manifestazione.

? Cosa scoprirai Come si è creato il legame tra Lavazza e Sinner?. Quali attività interattive troverai nel Village degli Internazionali?. Cosa mette in palio il concorso per i tifosi?. Perché la serietà di Sinner è fondamentale per il brand?.? In Breve Marco Lavazza e Angelo Binaghi hanno presentato la partnership a Roma il 5 maggio 2026.. Il legame con Sinner è basato sulla serietà e durerà fino al 2030.. Lavazza ha distribuito 15 milioni di caffè a 25 milioni di spettatori globali.. La Home of Masters nel Village offre kit esclusivi con la firma di Sinner.. Il vicepresidente del Gruppo Lavazza, Marco Lavazza, ha annunciato la nuova partnership con gli Internazionali BNL d’Italia a Roma durante una conferenza tenutasi martedì 5 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavazza agli Internazionali: il legame con Sinner e i suoi valori

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