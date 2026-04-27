Zahara commuove | il legame unico con Angelina Jolie e i valori appresi

Durante un evento alla Spelman College, una studentessa ventunenne ha parlato del rapporto con Angelina Jolie, sottolineando come la madre le abbia trasmesso i valori che guida la sua vita. Zahara ha spiegato che il legame con l’attrice, avvenuto nel corso degli anni, ha avuto un ruolo importante nel suo percorso di crescita. La giovane ha espresso gratitudine per l’influenza ricevuta e ha condiviso alcuni ricordi legati alla loro relazione.

? Cosa sapere Zahara parla del legame con Angelina Jolie durante un evento alla Spelman College.. La studentessa ventunenne attribuisce alla madre la formazione dei propri valori personali.. Zahara ha parlato con emozione durante un evento della sorority Alpha Kappa Alpha presso il college Spelman, rendendo omaggio al legame profondo che la unisce ad Angelina. La ventunenne ha voluto condividere con l’uditorio la natura speciale del rapporto con la madre, descrivendolo come una connessione quasi identica e difficile da tradurre in parole semplici. Il discorso, i cui filmati sono stati diffusi su X lo scorso 26 aprile, ha offerto uno sguardo intimo sulla crescita della giovane studentessa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zahara commuove: il legame unico con Angelina Jolie e i valori appresi Notizie correlate Dopo Zahara, Vivienne e Shiloh, è il turno di Maddox: il figlio più grande di Angelina Jolie e Brad Pitt ha cancellato anche sulla carta il legame con il padreAnche Maddox, il figlio più grande di Angelina Jolie e Brad Pitt, rinuncia al cognome paterno e adotta solo quello della madre. Leggi anche: Shiloh Jolie si dà al K-Pop (ma non come puoi pensare) la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie stupisce i fan e diventa virale