La prossima settimana Roma ospiterà uno dei tornei più importanti del circuito internazionale di tennis. Tra i protagonisti ci sarà il giovane atleta italiano, che punta a conquistare il suo primo titolo casalingo. La competizione vedrà sfidarsi alcuni dei migliori tennisti del mondo, in un evento che attirerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La città si prepara ad accogliere questa manifestazione sportiva di grande livello.

Sinner cerca il primo titolo in casa. La prossima settimana, Roma, si prepara ad accogliere i tennisti più forti del mondo. Dal 4 al 17 maggio, terminate la fase di qualificazioni che sono in corso, inizierà il grande show. L’italia del tennis, vive il periodo più bella sua storia. In campo maschile, Sinner, da poco ritornato numero uno al mondo, guida il gruppo azzurro. L’Italia, conta circa 10-11 tennisti nei primi 100 al mondo ed è una delle nazioni con più atleti in questa classifica. Il momento magico è confermato anche dagli ultimi risultati. Proprio ieri, a Madrid, Cobolli ha raggiunto per la prima volti i quarti di finale in un torneo 1000 e la settimana scorsa ha disputato la finale, persa, a Monaco, dopo aver battuto in semifinale l’idolo di casa Zverev.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Tennis – Sinner sale agli internazionali: l’Italia sogna in grande

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