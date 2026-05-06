In un’aula di tribunale locale si è acceso il confronto sul bilancio comunale, con un avanzo di 1,7 milioni di euro al centro della discussione. La discussione ha portato a una lite tra gli intervenuti, in un contesto già segnato dalla presenza di tensioni politiche legate alle imminenti elezioni previste per il prossimo anno. La situazione si è surriscaldata nel corso della seduta, attirando l’attenzione dei presenti.

La polemica è servita. E non che a Gambolò sia un evento raro, tanto più da quando il conto alla rovescia per le elezioni del prossimo anno è ufficialmente scattato. Il tema del contendere, nello specifico, è il bilancio consuntivo dello scorso anno chiuso con un avanzo di amministrazione di un milione e 783 mila euro. Troppo secondo le opposizioni e segno di scarsa propensione al fare. "Non è un buon segno – ha detto la consigliera Elena Nai, ex-sindaco e oggi capogruppo di Obbiettivo Comune, la civica che fa riferimento a Fratelli d’Italia –. In termini concreti rivela l’incapacità di questa amministrazione di utilizzare le risorse a favore dei cittadini".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’avanzo di 1,7 milioni. Lite in aula sul bilancio

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