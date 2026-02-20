Approvata la variazione di bilancio Ma è lite in aula sul Museo Mitoraj Giovannetti | La Regione esca

La Giunta regionale ha approvato una variazione di bilancio da otto milioni di euro, destinati a interventi come la riqualificazione di Palazzo Moroni e il polo scolastico di Tonfano. La decisione ha suscitato discussioni in aula, soprattutto sul futuro del Museo Mitoraj. Durante il dibattito, Giovannetti ha chiesto che la Regione si ritiri dal progetto, sottolineando divergenze sulla gestione dell’ente culturale. La polemica si è accesa tra i consiglieri, mentre i fondi regionali continuano ad arrivare. La questione resta aperta.

Otto milioni di euro grazie anche ai finanziamenti arrivati dalla Regione per opere quali la riqualificazione di palazzo Moroni e il polo scolastico di Tonfano. Sono i numeri della variazione al bilancio di previsione approvata mercoledì in consiglio comunale dalla sola maggioranza. Ma in aula è stata di nuovo lite dopo che il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti, per la seconda volta in pochi mesi, ha detto che a suo parere la Regione dovrebbe uscire dal Museo Mitoraj in quanto "disinteressata" alla struttura e in generale alla città. "È un mio pensiero personale – dice – e ribadisco che per come si sono comportati fino ad oggi farebbero bene a ritirarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

