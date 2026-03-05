Elena Zucchi, scrittrice milanese, presenta il suo secondo romanzo pubblicato da Arkadia Editore. La storia ha come protagonista una psicoterapeuta che, incontrando il marito di un’ex migliore amica, si trova coinvolta in un intreccio di segreti, colpa e vendetta. Il libro si svolge tra tensioni psicologiche e rivelazioni inattese, offrendo un thriller che approfondisce le dinamiche tra i personaggi principali.

La scrittrice milanese Elena Zucchi pubblica il suo secondo romanzo con Arkadia Editore. Protagonista una psicoterapeuta che, ritrovando il marito della sua ex migliore amica, si trova coinvolta in un pericoloso intreccio tra passato, colpa e desiderio di rivalsa. La scrittrice milanese Elena Zucchi torna in libreria con “Il tempo degli inganni”, nuovo romanzo pubblicato da Arkadia Editore nella collana Eclypse 186. Il libro, disponibile dal 30 gennaio 2026, conta 188 pagine ed è proposto al prezzo di 16 euro. Si tratta del secondo lavoro narrativo dell’autrice dopo “Le scintille di Alma”, uscito nel luglio 2022 sempre con lo stesso editore. Il volume è acquistabile nelle librerie e online sui principali siti di vendita. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “Il tempo degli inganni”: Elena Zucchi torna in libreria con un thriller psicologico tra segreti e vendetta

Mystic River: il thriller di Eastwood torna in TV, tra traumi del passato e spirali di vendetta a Boston.Mystic River: Stasera in TV il Capolavoro di Eastwood che Scava nelle Ferite di Boston Stasera alle 21:15 su Iris, torna in onda “Mystic River”, il...

Grazia Buscaglia torna il libreria con il thriller "Lei - L'estrema illusione", un racconto fatto di mistero e seduzioneNel terzo appuntamento della rassegna letteraria “Sguardi dentro, sguardi fuori” del Vicolo Pescheria di Montiano, venerdì 6 febbraio sarà presentato...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elena Zucchi.

Discussioni sull' argomento Uscito il nuovo libro di Elena Zucchi Il tempo degli inganni, un romanzo sui tempi moderni, sui sentimenti e sulle paure della società; Il tempo degli inganni: Elena Zucchi torna in libreria con un thriller psicologico tra vendet...; Il rettore Zucchi e la lezione di Francesco | Fede nei propri ideali; Sanremo 2026, chi è Mister X nella quarta serata? Conti tra bluff e smentite.

Grazie a Disma Pestalozza che su Radio Popolare ha intervistato Elena Zucchi sul suo Il tempo degli inganni. Buon ascolto. - facebook.com facebook