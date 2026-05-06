Un rappresentante politico ha espresso il proprio parere sulla politica commerciale dell'Unione Europea nel settore agroalimentare, affermando che il protezionismo non rappresenta la soluzione desiderata. Ha sottolineato l'importanza di un libero scambio, purché sia attentamente regolamentato. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza a Bruxelles, il 6 maggio, e si inserisce nel dibattito sulle strategie commerciali europee.

Bruxelles, 6 mag. (Adnkronos) - Per l'agroalimentare nell'Ue "il protezionismo non credo che possa essere la strada. La strada è il libero scambio, ma controllato", in modo che "i Paesi con cui l'Europa sceglie di intrattenere rapporti di export ed import abbiano delle regole simili". Lo ha detto l'eurodeputata del Pd (gruppo S&D, del quale è vicepresidente) Camilla Laureti, in occasione del dibattito "L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel quale, a Bruxelles, si discuterà dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Laureti (Pd): "No al protezionismo, sì al libero scambio controllato per l'agroalimentare Ue"

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