L’Unione Europea ha firmato un accordo con l’Australia che riguarda il libero scambio e la sicurezza. La firma avviene in un momento in cui l’UE sta cercando di diversificare i propri partner commerciali per ridurre l’impatto delle tariffe imposte da un precedente amministratore statunitense. L’accordo mira a rafforzare sia gli scambi economici sia la cooperazione in materia di sicurezza tra le due parti.

Von der Leyen annuncia l'applicazione provvisoria con il Mercosur. L'ira francese Bruxelles. La strategia di diversificazione commerciale per contenere i danni provocati dai dazi di Donald Trump sta diventando la politica di maggior successo del secondo mandato di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione. Dopo il Mercosur e l’India, la scorsa notte la Commissione ha concluso un accordo di libero scambio con l’Australia, paese lontano, ma ricco di materie prime critiche e vittima della coercizione economica della Cina, oltre che dei dazi di Trump. “L’Ue e l’Australia possono anche essere geograficamente distanti, ma siamo vicini in termini di visione del mondo”, ha detto von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Libero scambio e sicurezza “inscindibili”. L’accordo tra l’Ue e l’Australia

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