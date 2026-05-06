L’Aula magna dell’Istituto Moreschi intitolata a Chiara Non sei mai andata via dai nostri cuori

L'Aula magna dell'Istituto Moreschi è stata intitolata a Chiara, con una targa che riporta la scritta “Non sei mai andata via dai nostri cuori”. La cerimonia si è svolta ieri a Milano, alla presenza di studenti e insegnanti. La frase incisa sulla targa ricorda Chiara, che non è più presente, ma rimane viva nei ricordi di chi l’ha conosciuta.

Milano, 6 maggio 2026 – “Sei andata via dai nostri occhi ma non dai nostri cuori”. La frase è incisa sulla targa svelata ieri nell’ Aula magna dell’ Istituto Moreschi. Da ieri, questo luogo che è il cuore della scuola di viale San Michele del Carso, a due passi da corso Magenta, porta il nome di Chiara Costanzo, morta a 16 anni nell’ inferno del Capodanno a Crans Montana. https:www.ilgiorno.itmilanocronacachiara-costanzo-palloncini-bianchi-iaula-magna-scuola-dm8m2pei Frequentava la terza AL del liceo scientifico. La sua assenza pesa come un macigno. Una ferita, il banco rimasto vuoto. Ma ora con questo gesto che lega per sempre Chiara alla sua scuola e che si unisce ad altre iniziative, si concretizza ancora di più il desiderio di andare avanti anche a suo nome, tenendola sempre nel cuore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Aula magna dell’Istituto Moreschi intitolata a Chiara. “Non sei mai andata via dai nostri cuori” Notizie correlate L’aula magna dell'istituto "Foscolo" intitolata a Padre Angelo Guttoriello, l’angelo del BurundiCon 109 voti a favore e un solo voto contrario, il Collegio dei Docenti dell'istituto di Teano e Sparanise ha voluto intitolare l’aula magna della... Omaggio a Giulio Ruffini. L’aula magna dell’Artistico sarà intitolata al pittoreSabato 18 aprile verrà intitolata l’aula magna del liceo artistico e musicale ’Nervi Severini’ alla memoria del noto pittore Giulio Ruffini (nella... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: L’Aula magna dell’Istituto Moreschi intitolata a Chiara. Non sei mai andata via dai nostri cuori. L’Aula magna dell’Istituto Moreschi intitolata a Chiara. Non sei mai andata via dai nostri cuoriMilano, svelata la targa nella sua scuola frequentata dalla 16enne tra le vittime di Crans Montana. Il preside Bruno Rossilli: Resterai per sempre. Ci insegni ad andare avanti ispirandoci alle tue qu ... ilgiorno.it Una giornata per Chiara Costanzo, palloncini bianchi in volo: L’aula magna della scuola presto avrà il suo nomeAll’istituto Moreschi la commemorazione della 16enne vittima a Crans-Montana. Il padre Andrea: Ripetiamola per due anni, arriveremo idealmente alla maturità Milano, 10 gennaio 2026 – Palloncini ... ilgiorno.it