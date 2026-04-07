Omaggio a Giulio Ruffini L’aula magna dell’Artistico sarà intitolata al pittore

Sabato 18 aprile, l’aula magna del liceo artistico e musicale ‘Nervi Severini’ sarà intitolata al pittore Giulio Ruffini, che ha insegnato nella scuola dal 1957 al 1982. La cerimonia prevede un’omaggio al noto artista, che ha lasciato un segno nella storia dell’istituto. La decisione di dedicare l’aula a Ruffini è stata comunicata dall’istituto stesso.

Sabato 18 aprile verrà intitolata l’aula magna del liceo artistico e musicale ’Nervi Severini’ alla memoria del noto pittore Giulio Ruffini (nella foto a fianco), già docente della scuola dal 1957 al 1982. Ruffini è stato un grande artista, morto nel settembre del 2011. Appuntamento alle 10.30 in via Tombesi dall’Ova con il seguente programma: il benvenuto del preside del liceo, Gianluda Dradi, il saluto del sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni e la lectio magistralis della direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, la professoressa Paola Babini. Seguiranno gli interventi di esponenti della famiglia Ruffini e dell’associazione Percorsi di Mezzano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Giulio Ruffini. L’aula magna dell’Artistico sarà intitolata al pittore L’aula magna dell'istituto "Foscolo" intitolata a Padre Angelo Guttoriello, l’angelo del BurundiCon 109 voti a favore e un solo voto contrario, il Collegio dei Docenti dell'istituto di Teano e Sparanise ha voluto intitolare l’aula magna della... Cerimonia nell'istituto Alberghiero per l'intitolazione dell'aula magna a "Peppe De Cecco"Alle ore 11 di mercoledì 11 marzo è prevista l'inaugurazione dell'aula magna dell'istituto alberghiero intitolata a “Peppe De Cecco”.