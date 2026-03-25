L’aula magna dell' istituto Foscolo intitolata a Padre Angelo Guttoriello l’angelo del Burundi

L’aula magna dell’istituto “Foscolo” di Sparanise è stata intitolata a Padre Angelo Guttoriello, missionario saveriano noto per il suo impegno nel Burundi. La decisione è stata approvata dal Collegio dei Docenti con 109 voti favorevoli e un voto contrario. La cerimonia ha coinvolto le due sedi dell’istituto, Teano e Sparanise, e ha reso omaggio all’attività del missionario, che ha dedicato la vita ai più bisognosi in Africa.

Con 109 voti a favore e un solo voto contrario, il Collegio dei Docenti dell'istituto di Teano e Sparanise ha voluto intitolare l’aula magna della sede di Sparanise al missionario saveriano deceduto il 5 maggio 2021 Con 109 voti a favore ed un solo voto contrario, il Collegio dei Docenti del “Foscolo” di Teano e Sparanise ha voluto intitolare l’aula magna della sede di Sparanise al missionario saveriano Padre Angelo Guttoriello che ha speso la sua vita completamente al servizio dei poveri del Burundi. La decisione è stata presa in occasione del quinto anniversario della morte avvenuta a Bujumbura il 5 maggio 2021. Padre Angelo amava i giovani e gli studenti del Foscolo che incontrava ogni volta che veniva in Italia. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - L’aula magna dell'istituto "Foscolo" intitolata a Padre Angelo Guttoriello, l’angelo del Burundi Articoli correlati Cerimonia nell'istituto Alberghiero per l'intitolazione dell'aula magna a "Peppe De Cecco"Alle ore 11 di mercoledì 11 marzo è prevista l'inaugurazione dell'aula magna dell'istituto alberghiero intitolata a “Peppe De Cecco”. La sala operativa della questura intitolata a Angelo D'Onofrio, l'ispettore morto nel 2023 [FOTO-VIDEO]La sala operativa della questura di Pescara da oggi porta il nome del sostituto commissario della polizia di Stato Angelo D’Onofrio, scomparso nel...