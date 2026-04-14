L'audio del VAR svela l'errore sul rigore Bonny-Nico Paz | l'arbitro Massa vede bene ma fa dietrofront
Durante la trasmissione Open VAR su DAZN, Dino Tommasi ha analizzato l'episodio del rigore tra Nico Paz e Bonny in occasione di Como-Inter. L'audio del sistema VAR ha rivelato che l'arbitro aveva visto correttamente il fallo, ma successivamente ha cambiato decisione. La registrazione audio ha anche evidenziato che la sala VAR non ha richiesto una revisione sul campo, nonostante il mancato intervento.
A Open VAR su DAZN, Dino Tommasi analizza l'episodio da rigore di Como-Inter tra Nico Paz e Bonny. La ricostruzione dell'audio svela il doppio errore dell'arbitro Massa e della sala VAR: "Mancata On Field Review, il fallo non c'era".🔗 Leggi su Fanpage.it
Il rigore folle fischiato contro l’Inter: Nico Paz colpisce Bonny e l’arbitro vede un fallo, il Var poi completa il disastroAi fini del risultato è stato un episodio che non ha pesato e per questo, probabilmente, se ne sta parlando poco.
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