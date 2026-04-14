L'audio del VAR svela l'errore sul rigore Bonny-Nico Paz | l'arbitro Massa vede bene ma fa dietrofront

Durante la trasmissione Open VAR su DAZN, Dino Tommasi ha analizzato l'episodio del rigore tra Nico Paz e Bonny in occasione di Como-Inter. L'audio del sistema VAR ha rivelato che l'arbitro aveva visto correttamente il fallo, ma successivamente ha cambiato decisione. La registrazione audio ha anche evidenziato che la sala VAR non ha richiesto una revisione sul campo, nonostante il mancato intervento.