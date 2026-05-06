C laudio Bisio raccoglie il testimone di Geppi Cucciari sul palco del Palazzo del Quirinale. L’attore e comico ha presentato i candidati ai David di Donatello davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il suo intervento fin da subito è stato ironico, diretto e costruito su un registro leggero ma intelligente. Fin dalle prime battute, ha chiarito il tono del suo intervento citando il caso Minetti e La Grazia e di Paolo Sorrentino: «Io faccio tante gaffe e quindi mi hanno consigliato argomenti da non affrontare e parole da non dire. Anche se ce n’è una che non posso non dire perché ha ricevuto 14 candidature e sto parlando del film La Grazia di Paolo Sorrentino».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore ha presentato i candidati ai David di Donatello in Quirinale: «Ho girato "Benvenuto Presidente!" in queste sale. Spero di aver lasciato tutto in ordine»

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Panoramica sull’argomento

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