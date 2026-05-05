Maricetta Lombardo al Quirinale con Mattarella | c' è anche lei tra i candidati ai David di Donatello 2026

Maricetta Lombardo, nota professionista del settore cinematografico, è stata recentemente ospite al Quirinale in occasione di un incontro con il presidente della Repubblica. Contestualmente, è stata annunciata la sua candidatura ai prossimi premi cinematografici. La sua presenza al cospetto delle istituzioni e la candidatura confermano la sua carriera di successo, che ha attraversato il set e ora si apre a nuovi riconoscimenti ufficiali nel mondo del cinema.

Dal set al cuore delle istituzioni, con un nuovo traguardo da raggiungere che conferma un percorso di altissimo livello. Maricetta Lombardo è stata presente questa mattina, martedì 5 maggio, al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate David di Donatello, nuova candidatura per Maricetta Lombardo: in corsa con “Fuori” di MartoneL’agrigentina tra i migliori tecnici del suono per il film che arriva dopo gli applausi di Cannes. David Donatello 2026, i candidati da Mattarella: “Cinema ha camminato con la Repubblica”“Ricorre quest’anno l’ottantesimo di ‘Sciuscià’, di Vittorio De Sica, punta tra le più alte del neorealismo, che l’anno dopo vinse il primo Oscar...