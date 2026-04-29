eduardo galeano un mondo nel pallone

Eduardo Galeano, scrittore e giornalista, aveva affermato di aver scritto la sua “bibbia calcistica” per avvicinare chi ama leggere al mondo del calcio, cercando di superare le diffidenze di chi lo considera solo uno sport. In un suo testo, invitava i lettori a non temere il calcio e ad avvicinarsi a questa passione con curiosità. La sua riflessione si inserisce nel suo modo di interpretare il gioco come un fenomeno culturale.

Geografie Torna per i tipi di Sur «Splendori e miserie del gioco del calcio». Lo scrittore di Montevideo amava invitare i fanatici del leggere a superare la paura del calcio. E viceversa Disse una volta di avere scritto la sua bibbia calcistica allo scopo di convertire i pagani, invitando i fanatici del leggere a superare la paura del calcio e i fanatici del calcio a superare la paura dei libri. Lo scrittore è Eduardo Galeano (Montevideo 1940-2015) mentre il libro in questione è Splendori e miserie del gioco del calcio (Sur, pp. 409, euro 20) un’opera del ’95 che ora torna nella edizione integrata nel ’14 e per la nuova smagliante versione di uno scrittore, Fabrizio Gabrielli, peraltro arricchita da testi inediti ed entrambi consonanti di Federico Buffa e Darwin Pastorin.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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