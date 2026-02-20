Nuova proprietà per Oikos il sospiro di sollievo dei dipendenti | Premiato ' l' attaccamento alla maglia'

San Marco Group ha acquistato all’asta in tribunale la storica azienda Oikos di Gatteo, eliminando così l’incertezza sulla sua futura gestione. La decisione permette ai dipendenti di respirare, poiché la società continuerà a operare senza interruzioni. L’operazione è stata accolta con sollievo tra lo staff, che temeva licenziamenti o chiusure. La nuova proprietà ha promesso di mantenere i posti di lavoro e di rispettare il legame con il territorio. I lavoratori sperano ora in un rilancio dell’azienda e in stabilità.

"Siamo orgogliosi che ‘l’attaccamento alla maglia’ e lo spirito di sacrificio individuale abbiano suscitato il necessario scatto di orgoglio che ha portato a questo storico risultato" I dipendenti di Oikos, possono tirare un sospiro di sollievo dopo l'acquisto all'asta in tribunale della storica azienda gatteese da parte di San Marco Group. “All’esito della procedura competitiva - scrivono i lavoratori - il lotto unico, comprensivo del complesso aziendale, degli immobili produttivi a Gatteo, dei marchi, del know-how, delle attrezzature, delle rimanenze di magazzino e di tutti i contratti di lavoro dipendente e non, è stato aggiudicato a San Marco Group, un’azienda leader nella produzione di pitture, vernici e rivestimenti decorativi per interni ed esterni, con forte vocazione all’ecologia, ai materiali naturali e al benessere degli ambienti”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Milan Primavera, Renna: “Mi porto a casa l’attaccamento alla maglia dei ragazzi” Leggi anche: Matthaus, sospiro di sollievo: intervento alla spalla perfettamente riuscito. Il post social – FOTO Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Oikos venduta all’asta: l’azienda di vernici diventa veneziana. Salvi i 100 dipendentiLa storica azienda di Gatteo acquisita dal Gruppo internazionale San Marco. Pronto un percorso di rivitalizzazione del marchio ... msn.com Oikos cerca un nuovo proprietario. L’asta oggi parte da 7,5 milioniL’azienda di vernici ecologiche fondata da Claudio Balestri fa gola a molti gruppi italiani e stranieri ... msn.com C'è una nuova proprietà (è brasiliana) in Italia: è ufficiale https://tinyurl.com/y32xvjbz - facebook.com facebook Indagato Massimo Ferrero: al centro gli esposti della nuova proprietà Ternana x.com