L’Atletico Madrid contro l’arbitraggio in Champions | Non ci rispettano

L’Atletico Madrid ha concluso la semifinale di Champions League con una sconfitta 1-0 contro l’Arsenal, che ha portato alla loro eliminazione. La squadra ha criticato pubblicamente le decisioni arbitrali prese durante la partita, affermando di non essere stata rispettata dall’arbitro. La partita si è giocata nel ritorno delle semifinali, con l’Atletico che ha tentato di ribaltare il risultato dell’andata senza riuscirci.

L’Atletico Madrid ha perso 1-0 il ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Arsenal, uscendo dunque dalla competizione. Non sono mancate le polemiche all’interno della società spagnola, specialmente arbitrali riguardante le ultime due eliminazioni dalla competizione del club. Atletico Madrid scontento dell’arbitraggio in Champions. In particolare, Marca riporta che hanno ritenuto scoraggianti alcune decisioni della Uefa. Agli ottavi contro il Real Madrid lo scorso anno e in semifinale ora contro l’Arsenal, le ultime due eliminazioni, ritengono all’Atletico, siano state influenzate dalle designazioni arbitrali e le loro prestazioni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Atletico Madrid contro l’arbitraggio in Champions: “Non ci rispettano” Notizie correlate Leggi anche: Barcellona, presentato reclamo alla UEFA per l’arbitraggio contro l’Atletico Madrid. Il comunicato Barcellona, altro reclamo ufficiale alla UEFA per l’arbitraggio contro l’Atletico Madrid: il comunicatoMercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L'Arsenal stacca il pass per la finale dopo 20 anni: Atletico sconfitto 1-0; Arsenal - A. Madrid (1-0) Champions League 2025; Champions: Atletico Madrid-Arsenal, arbitra l'olandese Makkelie; Segui Atletico Madrid-Arsenal: dove vederla, formazioni e quote. Arsenal in finale di Champions League: contro l'Atletico Madrid finisce 1-0. Gli highlightsL'Arsenal è tornato in finale di Champions League per la prima volta in 20 anni grazie a un gol di Bukayo Saka nel finale del primo tempo che ha regalato la vittoria per 1-0 all'Atletico Madrid. Saka ... video.corriere.it Arsenal in finale di Champions: Saka decide la sfida contro l’Atletico MadridDiretta Arsenal-Atletico Madrid del 5 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in TV e in streaming la partita della Champions League ... calciomagazine.net In Spagna divampa la polemica per il calcio di rigore non dato all’Atletico Madrid contro l’Arsenal, qualcuno d’altra parte sostiene che una volta che aveva fermato il gioco qualche attimo prima, l’arbitro non poteva né fischiarlo né avere l’aiuto del VAR. L’audio - facebook.com facebook Arsenal-Atletico Madrid, Simeone e quello sguardo spento all'intervallo #SkySport #SkyUCL x.com