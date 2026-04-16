Il Barcellona ha notificato un nuovo reclamo ufficiale alla UEFA riguardo all’arbitraggio durante la partita contro l’Atletico Madrid, valida per i quarti di finale di Champions League. La società catalana ha inviato il comunicato dopo aver subito l’eliminazione dalla competizione. La decisione segue le contestazioni già avanzate in precedenza, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici del reclamo.

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© Calcionews24.com - Barcellona, altro reclamo ufficiale alla UEFA per l’arbitraggio contro l’Atletico Madrid: il comunicato

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