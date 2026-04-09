Dopo la partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid, il club ha annunciato di aver depositato un reclamo ufficiale alla UEFA. La decisione è stata presa in seguito alle valutazioni dell’arbitraggio durante l’incontro al Camp Nou. Il comunicato ufficiale del club ribadisce la presenza di contestazioni riguardo alle decisioni prese dall’arbitro nel corso della partita. La vicenda continua a generare discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Mercato Milan, che occasione sfumata! Maldini aveva puntato Olise nel 2021. Il retroscena sul mancato trasferimento Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Sarri Lazio, il suo futuro resta un rebus: possibile separazione a fine stagione. Mezza Serie A segue la situazione Chivu: «Abbraccio con Barella? Vi racconto. Messaggio post Roma? Che abbiamo questa voglia matta di... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Barcellona, presentato reclamo alla UEFA per l’arbitraggio contro l’Atletico Madrid. Il comunicato

Leggi anche: Benfica presentato un reclamo formale alla UEFA! L’accusa è molto pesante: c’entra il Real Madrid… Cosa sta succedendo

Benfica presenta reclamo alla UEFA contro il Real Madrid: cosa c'è dietro?Nel contesto della sfida di ritorno degli ottavi di Europa League tra Benfica e Real Madrid, emergono nuove tensioni legate a un episodio della gara...

Temi più discussi: Barcellona, clamoroso ricorso all'Uefa dopo la sconfitta con l'Atletico Madrid: L'arbitraggio ha influenzato il risultato; Champions League, Barcellona-Atletico Madrid: pronostici, migliori scommesse e quote; Comitato Arbitrale Spagnolo: Il giocatore del Barcellona Martín meritava l'espulsione e la decisione del VAR è stata errata; Barcellona, reclamo alla UEFA dopo il ko con l’Atletico: nel mirino l’arbitraggio di Kovács.

Barcellona furioso: depositato un reclamo ufficiale alla UEFA dopo la gara con l’Atletico Madrid. Il comunicato del clubBarcellona furioso: depositato un reclamo ufficiale alla UEFA dopo la gara con l’Atletico Madrid. Il comunicato del club ... calcionews24.com

Champions: reclamo Barcellona alla Uefa per un 'mani' non fischiato(ANSA) - ROMA, 09 APR - Il Barcellona ha annunciato di aver presentato un reclamo alla Uefa, denunciando quello che considera un palese errore arbitrale durante la gara d'andata dei quarti di Champion ... corrieredellosport.it

Lancio di sassi contro il pullman: l'Atletico Madrid scrive alla Nasa x.com

Barcellona, clamoroso ricorso all'Uefa dopo la sconfitta con l'Atletico Madrid: "L'arbitraggio ha influenzato il risultato" - facebook.com facebook