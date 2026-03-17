Un grave incidente si è verificato in Val Seriana sulla Statale 671, coinvolgendo un'auto e una motocicletta. Un ragazzo di 29 anni è stato trasportato in ospedale con codice rosso, dopo che il mezzo a due ruote e l’auto si sono scontrati in modo violento. La dinamica precisa dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Un giovane di 29 anni è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni XXIII dopo un violento scontro tra un’automobile e una motocicletta sulla Statale 671. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 16 marzo, poco dopo le 17:30, nei pressi dell’uscita per Pedrengo nella Val Seriana. La dinamica precisa dello schianto non è ancora nota, poiché la polizia stradale sta conducendo le indagini per stabilire le cause esatte del sinistro. Sul luogo dell’evento sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e il personale sanitario della centrale di Areu, che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Logistica d’emergenza e vulnerabilità dei percorsi montani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grave scontro in Val Seriana: 29enne in codice rosso

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