Vivaldi risuona a Settimo Torinese per Antiqua 2026 | il 26 aprile un concerto gratuito nella Chiesa di Santa Croce
A Settimo Torinese, il 26 aprile, si terrà un concerto gratuito dedicato alla musica barocca nella Chiesa di Santa Croce. L’evento fa parte della rassegna Antiqua 2026, che propone vari appuntamenti musicali. Questo quarto incontro della stagione porta sul palco i suoni di Vivaldi, con l’obiettivo di offrire al pubblico un momento di ascolto dedicato a questo compositore. La serata si inserisce nel calendario culturale della città, con ingresso aperto a tutti.
La grande musica barocca torna protagonista a Settimo Torinese in occasione del quarto appuntamento della rassegna Antiqua 2026. Domenica 26 aprile, alle ore 17.30, la Chiesa di Santa Croce in piazza San Pietro in Vincoli ospiterà un evento interamente dedicato al genio di Antonio Lucio Vivaldi.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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