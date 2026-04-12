Pippa Middleton e il marito James Matthews sono stati segnalati dai vicini di casa per aver chiuso la strada che conduce alla chiesa locale. La decisione ha suscitato reazioni tra gli abitanti del quartiere, che si sono lamentati del cambiamento nelle abitudini quotidiane. La situazione si è verificata in un momento in cui sono stati riscontrati alcuni disagi legati alla gestione delle aree pubbliche adiacenti alle proprietà dei due.

Pippa Middleton, sorella di Kate, e il marito James Matthews non sarebbero i ‘vicini di casa ideali’. Almeno stando al Sun, la coppia sarebbe finita al centro di una disputa con i residenti del Berkshire dopo aver limitato l’accesso a una strada che attraversa la loro proprietà. Al centro della vicenda c’è Mill Lane, una via utilizzata da anni dagli abitanti della zona per collegarsi a un sentiero pubblico e alla chiesa di St Mary’s. Dopo l’acquisto della tenuta nel 2022, l’accesso sarebbe stato progressivamente chiuso con cancelli elettrici e cartelli di divieto, impedendo il passaggio. Secondo alcuni residenti, la chiusura avrebbe costretto i pedoni a deviare su una strada dampagna stretta e priva di marciapiedi, con possibili rischi per la sicurezza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pippa Middleton e il marito James Matthews fanno infuriare i vicini di casa: “Hanno chiuso la strada che porta alla chiesa”

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