L’associazione Benigno Zaccagnini ricorda la figura di Eligio Cacciaguerra

L’associazione Benigno Zaccagnini ha ricordato Eligio Cacciaguerra, sepolto a San Carlo di Cesena. Cacciaguerra è considerato uno dei padri dell’impegno dei cattolici in politica e fu tra i fondatori, insieme a Romolo Murri, della prima Democrazia cristiana alla fine dell’Ottocento. La commemorazione si è svolta nel luogo di sepoltura dell’ex politico, con la partecipazione di alcuni rappresentanti dell’associazione.

A San Carlo di Cesena è sepolto uno dei padri dell’impegno dei cattolici in politica, fondatore con Romolo Murri alla fine dell’800 della prima Democrazia cristiana. Direttore di giornali, attivista, fondatore di Casse rurali e artigiane, a sostegno delle classi più umili contro lo sfruttamento agrario, Eligio Cacciaguerra morì a soli 40 anni (nel 1918) lasciando comunque un segno profondo nelle generazioni a venire. L’associazione Benigno Zaccagnini e la parrocchia di San Carlo lo ricorderanno venerdì alle 20,45, nel teatro parrocchiale, con “Eligio Cacciaguerra, da leader locale a leader nazionale”. L’incontro vedrà gli interventi degli storici Giovanni Tassani e Claudio Riva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’associazione Benigno Zaccagnini ricorda la figura di Eligio Cacciaguerra Notizie correlate Leggi anche: Nasceva 114 anni fa Benigno Zaccagnini: il ricordo del partigiano e politico in un documentario Cortona ricorda la figura di Giuseppe Maria PancraziVenerdì 13 marzo alle ore 10 si terrà una conferenza dedicata al pioniere dell’archeologia, autore nel Settecento della prima pubblicazione che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’associazione Benigno Zaccagnini ricorda la figura di Eligio Cacciaguerra; Cesena. Un incontro dedicato a Eligio Cacciaguerra, leader locale e nazionale -; 1° Maggio, Bagnacavallo: grande partecipazione per la Festa della Cooperazione. Zoffoli confermato presidente della ’Benigno Zaccagnini’Il consiglio direttivo dell’associazione Benigno Zaccagnini di Cesena ha rinnovato il mandato di presidente a Damiano Zoffoli, già al vertice dell’associazione dal 2022. Medico dentista e socio di ... ilrestodelcarlino.it I cattolici e la politica . La Dc di Zaccagnini nel racconto dei PopolariL’associazione culturale ‘I popolari della Spezia e della Lunigiana’ ha ricordato, in un incontro a Fiumaretta, due eventi paralleli di significativo rilievo politico occorsi 50 anni fa: l’elezione a ... lanazione.it Il trainer Zeiss ai microfoni di OITV al Congresso IBZ 2026 ZEISS Vision Istituto Benigno Zaccagnini - facebook.com facebook