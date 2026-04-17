Nasceva 114 anni fa Benigno Zaccagnini | il ricordo del partigiano e politico in un documentario

Il 17 aprile 1912 nasceva a Faenza Benigno Zaccagnini, figura nota nel panorama politico e partigiano. A 114 anni dalla nascita, viene ricordato attraverso un documentario che ne ripercorre la vita e l'impegno durante la Resistenza. Zaccagnini fu presidente del comitato di liberazione provinciale in un periodo cruciale della storia italiana. Il suo nome rimane legato a momenti significativi della lotta partigiana.

Il 17 aprile 1912 nasceva a Faenza Benigno Zaccagnini. A 114 anni dalla nascita è ancora vivo il ricordo del politico ravennate che fu partigiano e presidente del comitato di liberazione provinciale durante la Resistenza. Zaccagnini assunse poi un ruolo di rilevanza nazionale nel secondo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate La grande corsa all’oro bianco: "Così 50 anni fa nasceva il Consorzio del Monte Cimone"Sotto i suoi sci è passata la storia del Monte Cimone, ha fatto lo slalom tra i tempi pionieristici e la modernizzazione degli impianti, davanti ai... Karl Benz e il brevetto del 29 gennaio 1886: così, 140 anni fa, nasceva la prima auto29 gennaio 2026: 140 anni fa, il 29 gennaio 1886, Karl Benz depositava in Germania il brevetto per un veicolo destinato a cambiare il futuro.