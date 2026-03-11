Cortona ricorda la figura di Giuseppe Maria Pancrazi

Venerdì 13 marzo alle 10 si svolgerà una conferenza a Cortona dedicata a Giuseppe Maria Pancrazi, considerato un pioniere dell’archeologia. Durante l’evento sarà ricordata la sua attività e il contributo che ha dato alla documentazione della Valle dei Templi, un sito di fama internazionale. La presentazione intende mettere in luce il ruolo di Pancrazi nel panorama archeologico del Settecento.

Venerdì 13 marzo alle ore 10 si terrà una conferenza dedicata al pioniere dell'archeologia, autore nel Settecento della prima pubblicazione che documentò quella che oggi è conosciuta a livello mondiale come Valle dei Templi. L'incontro dal titolo «Da Cortona a Girgenti, Giuseppe Maria Pancrazi e.