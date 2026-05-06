Lascia la divisa il Sovrintendente capo Eros Romagnani

Il primo maggio, dopo più di quattro decenni di servizio, il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato ha lasciato la divisa. Originario di Castelnovo Monti, Romagnani ha concluso la sua carriera professionale, che si è sviluppata interamente all’interno delle forze di polizia. La sua uscita dal servizio è stata ufficializzata con un atto formale, senza ulteriori dettagli pubblici.

Il primo maggio, dopo oltre 40 anni di servizio allo Stato, ha lasciato la divisa il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, Eros Romagnani originario di Castelnovo Monti. Entrato in Polizia nel 1985 come agente ausiliario di leva, dopo quattro mesi di corso a Trieste venivo assegnato alla scuola allievi agenti di Reggio Emilia dove è rimasto fino al 1987 per poi tornare sei mesi a Trieste per il corso da agente effettivo. Al termine del corso Romagnani veniva assegnato alla questura di Reggio Emilia, dove ha svolto servizi di vigilanza interne ed esterna, guardia ai detenuti e ordine pubblico. Dal 1992 al 1997 servizio alla locale Sala...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lascia la divisa il Sovrintendente capo. Eros Romagnani Notizie correlate Commemorato a Castiglion Fiorentino il sovrintendente capo della polizia Emanuele PetriPer il 23esimo anniversario dalla morte celebrazioni alla presenza del sottosegretario di Stato all’Interno onorevole Nicola Molteni Emanuele Petri,... Rogoredo, il capo della Polizia Pisani: "Subito via la divisa a Cinturrino""Subito dopo il fermo ho dato disposizione al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare per...