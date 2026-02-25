Rogoredo il capo della Polizia Pisani | Subito via la divisa a Cinturrino

"Subito dopo il fermo ho dato disposizione al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare per la sua destituzione dalla Polizia di Stato" di Carmelo Cinturrino "perché chi tradisce la nostra missione tradisce anzitutto il giuramento di fedeltà alla Repubblica". Lo ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, in un'intervista al Corriere della Sera. "Di solito si attende almeno il rinvio a giudizio", continua il capo della Polizia, "ma questo caso è abbastanza chiaro e di estrema gravità, quindi per noi va destituito subito. Il processo penale ha dinamiche che richiedono tempo, mentre l'azione disciplinare ha senso se è tempestiva, altrimenti rischia di perdere di significato". Su quanto accaduto a Rogoredo ancora tanti i fatti da chiarire: "Innanzitutto la posizione degli altri poliziotti coinvolti, per i quali si potrebbero configurare ulteriori contestazioni sul piano giuridico, oltre al favoreggiamento e l'omissione di soccorso", ha aggiunto Pisani, secondo cui "l'attività ispettiva sarà estesa all'intero commissariato, d'intesa con l'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

