commemorato a castiglion fiorentino il sovrintendente capo della polizia emanuele petri

A Castiglion Fiorentino questa mattina si è svolta una cerimonia commemorativa in ricordo del sovrintendente capo della polizia Emanuele Petri, ucciso in un atto di terrorismo e decorato con la medaglia d’oro al valore civile. L’evento ha segnato il 23esimo anniversario della sua morte, coinvolgendo autorità e cittadini presenti sul luogo.

Per il 23esimo anniversario dalla morte celebrazioni alla presenza del sottosegretario di Stato all'Interno onorevole Nicola Molteni Emanuele Petri, in servizio presso il posto di polizia ferroviaria di Terontola, fu assassinato in un agguato di matrice terroristica, durante l'espletamento del servizio, su un treno regionale sulla tratta Roma – Firenze, all'altezza di Castiglion Fiorentino il 2 marzo 2003. Sul treno, il sovrintendente, insieme ai colleghi Fortunato e Di Fonzo procedeva al controllo delle generalità di due passeggeri. I due, un uomo e una donna, esibivano due carte d'identità apparentemente valide, poi risultate rubate e...