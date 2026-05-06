L’arte sfida l’inquinamento | Wild Waste arriva a Santa Margherita

A Santa Margherita si inaugura un progetto che unisce arte e ambiente, con un'esposizione dedicata all'uso della plastica recuperata in spiaggia. La mostra presenta opere realizzate con materiali di scarto, tra cui uno squalo trasformato in un guerriero di lamiera arrugginita. L'obiettivo è mettere in evidenza come i rifiuti possano essere riutilizzati per creare arte e sensibilizzare sulla questione dell'inquinamento marino.

? Cosa scoprirai Come può la plastica recuperata in spiaggia diventare un'opera d'arte?. Chi ha trasformato uno squalo in un guerriero di lamiera arrugginita?. Perché un hotel della Riviera ospita una mostra sulla crisi ambientale?. Quale legame unisce queste sculture alla Bandiera Blu di Santa Margherita?.? In Breve Mostra ospitata da Piergiorgio Ciana e Lorna Galli presso Best Western Regina Elena.. Evento co-organizzato con il Comune di Santa Margherita Ligure per Bandiera Blu.. Opere realizzate con plastica recuperata e cartone di scarto da Raul Orvieto.. Altre esposizioni previste presso il MUCE di Genova tra marzo e giugno 2026.. Dal...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’arte sfida l’inquinamento: Wild Waste arriva a Santa Margherita Notizie correlate Leggi anche: Margherita in arte Ditonellapiaga arriva all'Ariston con la canzone più votata nei preascolti Eva, il thriller che sfida l’inquinamento: arriva in sala il 21 aprileIl cinema diventa un terreno di confronto civile e sociale con l’arrivo nelle sale di EVA, il nuovo thriller psicologico diretto da Emanuela Rossi. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Wild Waste, l'artivismo di Raul Orvieto approda in riviera; Wild Waste: un’arte che sensibilizza sulla crisi ambientale dei mari; Opere dai rifiuti, così Raul Orvieto difende gli oceani; Polestar 4 Test Drive Esclusivo: il SUV coupé svedese senza lunotto che sfida le convenzioni elettriche – L?M?F (22/30). Con la mostra "Wild Waste" il Best Western Hotel Regina Elena di Santa Margherita Ligure diventa teatro di un "artivismo" necessario, dove opere plasmate con plastiche recuperate e materiali di scarto denunciano la fragilità degli ecosistemi marini, trasforma - facebook.com facebook