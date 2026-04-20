Il prossimo 21 aprile nelle sale arriva EVA, un thriller psicologico diretto da Emanuela Rossi. Il film affronta il tema dell’inquinamento attraverso una narrazione che coinvolge lo spettatore. La pellicola si inserisce in un momento in cui il cinema si utilizza anche come strumento di riflessione su questioni sociali e ambientali. La produzione si propone di stimolare un confronto tra pubblico e tematiche attuali.

Il cinema diventa un terreno di confronto civile e sociale con l’arrivo nelle sale di EVA, il nuovo thriller psicologico diretto da Emanuela Rossi. L’opera, che ha già ricevuto riconoscimenti internazionali come la selezione al Los Angeles Italia Film Festival 2026 tra l’8 e il 14 marzo e la presentazione al Torino Film Festival, inizierà il suo percorso nelle sale dal 21 aprile 2026, proponendo un tour che avrà nel Lazio il suo nucleo centrale. La narrazione si concentra sulla figura di Eva, interpretata da Carol Duarte, una donna dal carattere enigmatico che vive in simbiosi con un ambiente naturale selvaggio. La protagonista si muove tra...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eva, il thriller che sfida l’inquinamento: arriva in sala il 21 aprile

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