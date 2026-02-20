Margherita, conosciuta come Ditonellapiaga, ha conquistato il pubblico con la sua canzone “Che fastidio!” arrivando in cima ai preascolti di Sanremo 2026. La cantante si è detta sorpresa dal successo, commentando che il brano suscita reazioni molto forti, positive o negative. La sua presenza all’Ariston si fa sempre più concreta. La canzone ha già ottenuto il massimo dei voti nelle anticipazioni, lasciando presagire un grande debutto.

N elle pagelle dei preascolti la sua Che fastidio! è stata la canzone più votata di Sanremo 2026. Che ne pensa Ditonellapiaga? Anzietta? «Ho pensato ma cos’è, un cortocircuito? Il pezzo può essere detestato o amato con pari forza, ma un percepito così positivo mi ha sinceramente molto colpita ». I Big di Sanremo 2026: l’elenco completo dei protagonisti X Leggi anche › La squadra di Sanremo 2026: chi sono i co-conduttori, le co-conduttrici e i Super ospiti del festival Della gara, e dunque della possibile vittoria visto appunto le aspettative alte, Margherita Carducci in arte Ditonellapiaga – «un nome che ho lottato per non farmelo cambiare» – è più disincantata.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Margherita in arte Ditonellapiaga arriva all'Ariston con la canzone più votata nei preascolti

