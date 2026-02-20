Margherita in arte Ditonellapiaga arriva all' Ariston con la canzone più votata nei preascolti 

Da iodonna.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Margherita, conosciuta come Ditonellapiaga, ha conquistato il pubblico con la sua canzone “Che fastidio!” arrivando in cima ai preascolti di Sanremo 2026. La cantante si è detta sorpresa dal successo, commentando che il brano suscita reazioni molto forti, positive o negative. La sua presenza all’Ariston si fa sempre più concreta. La canzone ha già ottenuto il massimo dei voti nelle anticipazioni, lasciando presagire un grande debutto.

N elle pagelle dei preascolti la sua Che fastidio! è stata la canzone più votata di Sanremo 2026. Che ne pensa Ditonellapiaga? Anzietta? «Ho pensato ma cos’è, un cortocircuito? Il pezzo può essere detestato o amato con pari forza, ma un percepito così positivo mi ha sinceramente molto colpita ». I Big di Sanremo 2026: l’elenco completo dei protagonisti X Leggi anche › La squadra di Sanremo 2026: chi sono i co-conduttori, le co-conduttrici e i Super ospiti del festival Della gara, e dunque della possibile vittoria visto appunto le aspettative alte, Margherita Carducci in arte Ditonellapiaga – «un nome che ho lottato per non farmelo cambiare» – è più disincantata.🔗 Leggi su Iodonna.it

margherita in arte ditonellapiaga arriva all ariston con la canzone pi249 votata nei preascolti160
© Iodonna.it - Margherita in arte Ditonellapiaga arriva all'Ariston con la canzone più votata nei preascolti 

Leggi anche: “Che fastidio!” di Ditonellapiaga a Sanremo 2026: significato, temi e perché è la canzone più “tagliente” del Festival

Leggi anche: Sanremo 2026, Ditonellapiaga canta Che fastidio!. Testo e di cosa parla la canzone

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ditonellapiaga a Sanremo 2026: la cantante di Chimica non è più un’outsider; Ditonellapiaga torna a Sanremo 2026 tra pop, memoria, ironia; Ditonellapiaga a Sanremo 2026. Il teatro, Donatella Rettore, il brano con Ornella Vanoni, il nome d'arte e l'attivismo: La mia vagina...; Il baretto di Flaminio, gli inizi da cameriera e la passione per la carbonara. Biografia poco nota di Ditonellapiaga.

Ditonellapiaga a Sanremo 2026: la cantante di Chimica non è più un’outsiderDitonellapiaga, nome d'arte della cantautrice Margherita Carducci, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con ... fanpage.it

Sanremo 2026, Ditonellapiaga – «Che fastidio!»Con un brano ironico sulle relazioni contemporanee Ditonellapiaga punta a conquistare il pubblico giovane L'articolo Sanremo 2026, Ditonellapiaga – «Che fastidio!» proviene da Open. msn.com