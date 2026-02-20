Margherita in arte Ditonellapiaga arriva all' Ariston con la canzone più votata nei preascolti
Margherita, conosciuta come Ditonellapiaga, ha conquistato il pubblico con la sua canzone “Che fastidio!” arrivando in cima ai preascolti di Sanremo 2026. La cantante si è detta sorpresa dal successo, commentando che il brano suscita reazioni molto forti, positive o negative. La sua presenza all’Ariston si fa sempre più concreta. La canzone ha già ottenuto il massimo dei voti nelle anticipazioni, lasciando presagire un grande debutto.
N elle pagelle dei preascolti la sua Che fastidio! è stata la canzone più votata di Sanremo 2026. Che ne pensa Ditonellapiaga? Anzietta? «Ho pensato ma cos’è, un cortocircuito? Il pezzo può essere detestato o amato con pari forza, ma un percepito così positivo mi ha sinceramente molto colpita ». I Big di Sanremo 2026: l’elenco completo dei protagonisti X Leggi anche › La squadra di Sanremo 2026: chi sono i co-conduttori, le co-conduttrici e i Super ospiti del festival Della gara, e dunque della possibile vittoria visto appunto le aspettative alte, Margherita Carducci in arte Ditonellapiaga – «un nome che ho lottato per non farmelo cambiare» – è più disincantata.🔗 Leggi su Iodonna.it
