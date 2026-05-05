Il gol di Saka manda l'Arsenal in finale di Champions dopo 20 anni | Atletico Madrid stordito

L'Arsenal ha conquistato la finale di Champions League per la prima volta in 20 anni, grazie a un gol di Saka all'ultimo minuto del primo tempo. La rete ha deciso la prima semifinale, giocata a Budapest, lasciando l'Atletico Madrid senza risposte. I Gunners attendono ora di conoscere quale tra Bayern Monaco e PSG sarà il loro avversario nella partita decisiva.