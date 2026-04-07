Calcio vittorie esterne di Bayern e Arsenal nell’andata dei quarti di finale di Champions League

Nella serata dei quarti di finale di Champions League 20252026, si sono disputate due partite con vittorie esterne. Il Bayern ha conquistato un risultato positivo in trasferta, mentre l’Arsenal ha ottenuto un successo fuori casa. Le gare si sono svolte tra Madrid e Lisbona, offrendo momenti di tensione e colpi di scena. Le sfide di ritorno sono attese per conoscere le squadre qualificate alle semifinali.

Serata di grandi emozioni nell’andata dei quarti di finale di Champions League 20252026, con due sfide intense e ricche di colpi di scena tra Madrid e Lisbona. Al Santiago Bernabeu il Bayern Monaco espugna il campo del Real Madrid, mentre all’Alvalade l’ Arsenal piazza il colpo in extremis contro lo Sporting. Nella capitale spagnola, il Bayern si impone 2-1 al termine di una partita vibrante, soprattutto nella prima frazione. I bavaresi partono forte e al 9’ sfiorano il vantaggio con Upamecano, che da pochi passi non riesce a trovare il contatto vincente. Il Real risponde immediatamente, affidandosi alla velocità di Mbappé e Vinicius, ma trova sulla propria strada un Neuer in versione monumentale, decisivo in più occasioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, vittorie esterne di Bayern e Arsenal nell’andata dei quarti di finale di Champions League Diretta gol Champions League LIVE: via ai quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting-ArsenalCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Risultati Champions League LIVE: si parte con i quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Arsenaldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Temi più discussi: Serie A femminile, 18^ giornata, primi tempi: incredibile Roma da 2-0 a 2-3, Milan corsaro; PSV Campione d'Olanda dal divano: un dominio da record trascinato da un inaspettato Saibari; Eredivisie, il PSV è campione d’Olanda con cinque giornate d’anticipo; AAAAIl Psv è campione d'Olanda con 5 giornate d'anticipo: da Perisic a Man, i protagonisti della vittoria. RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Bayern e Arsenal vincenti! Diretta gol live score (oggi7 aprile 2026)Risultati Champions League, diretta gol live score oggi martedì 7 aprile 2026 delle prime due partite d’andata dei quarti di finale. ilsussidiario.net Havertz decide Sporting-Arsenal: Gunners avanti nei quarti di ChampionsL' Arsenal ha conquistato un prezioso vantaggio nell'andata dei quarti di finale di Champions League, superando lo Sporting CP per 1-0 a Lisbona. La rete decisiva è stata siglata da Havertz al 46' ... it.blastingnews.com 27 marzo 1986, 40 anni d'età, parate svolte questa sera in Champions League, al Bernabeu, contro il Real Madrid: NOVE I miracoli del solito e intramontabile Manuel Neuer consegnano una vittoria d'oro a Kompany e al Bayern Monaco, sempre più macc - facebook.com facebook Champions League | Il Bayern vince l'andata dei quarti col Real al Bernabeu, successo anche dell'Arsenal che passa nel recupero contro lo Sporting x.com