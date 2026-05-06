L’Archivio Eugenio Sacchettini dove nei faldoni si nasconde la vera Firenze

Da firenzetoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Archivio Eugenio Sacchettini conserva una vasta collezione di documenti che riguardano la storia della città di Firenze. Nei faldoni si trovano atti, lettere e fotografie che raccontano momenti e persone che hanno segnato il passato locale. L’archivio si trova in un edificio storico e si può visitare solo su richiesta, senza accesso diretto ai visitatori. La maggior parte dei materiali è stata catalogata e conservata con cura da anni.

Quando si pensa agli archivi, molti immaginano scaffali silenziosi, polvere e vecchie carte dimenticate. Ma alcuni archivi sono molto di più: sono macchine del tempo. Aprirli significa entrare nella vita vera di una città.È il caso dell’Archivio Eugenio Sacchettini, uno dei fondi privati più.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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