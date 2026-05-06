L’Archivio Eugenio Sacchettini dove nei faldoni si nasconde la vera Firenze

L’Archivio Eugenio Sacchettini conserva una vasta collezione di documenti che riguardano la storia della città di Firenze. Nei faldoni si trovano atti, lettere e fotografie che raccontano momenti e persone che hanno segnato il passato locale. L’archivio si trova in un edificio storico e si può visitare solo su richiesta, senza accesso diretto ai visitatori. La maggior parte dei materiali è stata catalogata e conservata con cura da anni.

Quando si pensa agli archivi, molti immaginano scaffali silenziosi, polvere e vecchie carte dimenticate. Ma alcuni archivi sono molto di più: sono macchine del tempo. Aprirli significa entrare nella vita vera di una città.È il caso dell’Archivio Eugenio Sacchettini, uno dei fondi privati più.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Adobe Reader sotto attacco: la nuova minaccia si nasconde nei PDFUna falla critica presente in Adobe Acrobat Reader risulta essere attivamente sfruttata da almeno quattro mesi, senza che sia ancora disponibile una... La foca monaca è tornata nel mar Tirreno centrale: ecco dove si "nasconde"La foca monaca è tornata stabilmente nel mar Tirreno centrale: il Dna nell'acqua non lascia dubbi.