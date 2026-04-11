Adobe Reader sotto attacco | la nuova minaccia si nasconde nei PDF

Una vulnerabilità critica riguarda Adobe Acrobat Reader, software molto diffuso per la lettura dei file PDF. La falla è attualmente sfruttata da almeno quattro mesi e, fino a ora, non è stata rilasciata una patch o aggiornamento ufficiale per risolvere il problema. Gli utenti che utilizzano il programma sono invitati a prestare attenzione mentre continuano a lavorare con i documenti digitali.

Una falla critica presente in Adobe Acrobat Reader risulta essere attivamente sfruttata da almeno quattro mesi, senza che sia ancora disponibile una correzione ufficiale da parte dell’azienda. Si tratta di una situazione particolarmente delicata perché gli attacchi non richiedono interazioni complesse da parte delle vittime. I criminali informatici stanno utilizzando campagne di phishing mirate per indurre i dipendenti delle aziende ad aprire documenti PDF apparentemente innocui. In realtà, questi file sono progettati per eseguire codice malevolo in modo automatico non appena vengono aperti, trasformando un’azione quotidiana in un potenziale punto di ingresso per un’intrusione informatica. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Adobe Reader sotto attacco: la nuova minaccia si nasconde nei PDF Leggi anche: Trump minaccia Iran, attacco armato se non si raggiunge accordo su nucleare. Teheran risponde: «non negoziamo sotto minaccia» C’è un nemico invisibile nei gatti randagi: cosa si nasconde davvero sotto il loro manto e perché un semplice contatto può diventare pericolosoNei quartieri delle città sudamericane, gatti randagi apparentemente innocui si aggirano tra le strade e i parchi con ferite che non guariscono,... Si parla di: Inchiesta: la tempesta perfetta su WordPress, Magento e Adobe Reader. Quando le falle storiche si sommano ai poteri dell’IA; Hacker sfruttano da mesi un bug segreto in Adobe Reader: nessuna patch disponibile, a rischio tutti gli utenti. Hacker sfruttano da mesi un bug segreto in Adobe Reader: nessuna patch disponibile, a rischio tutti gli utentiUna falla zero-day non corretta in Adobe Reader è sfruttata attivamente da almeno dicembre 2025 tramite PDF malevoli. L'exploit, scoperto da EXPMON, non richiede interazione utente e può portare a fur ... hwupgrade.it