Cosa: L’inaugurazione di Archeologia del Mostruoso Queer, una vibrante mostra collettiva che funge da vero e proprio archivio vivente.. Dove e Quando: Presso il Malo Glitter Bar, in Via Fanfulla da Lodi 3 a Roma. Apertura prevista per il 17 maggio 2026, con eventi in programma fino a fine giugno.. Perché: Per esplorare un percorso espositivo innovativo che destruttura la normalità, trasformando preconcetti e paure in una potente narrazione visiva e performativa.. La scena culturale romana si arricchisce di un nuovo, provocatorio capitolo espositivo che promette di scuotere le fondamenta delle convenzioni artistiche e sociali. A partire dal 17 maggio 2026, gli spazi del Malo Glitter Bar, situato nel cuore pulsante dello storico quartiere Pigneto, ospiteranno un evento senza precedenti.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’Archeologia del Mostruoso Queer sbarca a Roma

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